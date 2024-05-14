سليم عون: "تدمع عيون كل العالم ولا تدمع عين بلدي فنحن لسنا أكياس رمل"!

A + A -

أشار النائب سليم عون في حديث لصوت كل لبنان إلى أنّه لا خيار لدينا عن موقف حازم من المجلس النيابي إزاء عودة النازحين، يشكّل رسالة واضحة لكل دول العالم أن هناك موققاً لبنانياً موحداً. وأكد ان القرار السياسي الخارجي في ملف العودة هو في يد الولايات المتحدة، موضحاً أن العودة تتطلب شرطين اساسيين وهما دفع الأموال وإزالة العقوبات عن سوريا والتواصل معها.

وقال إذا كان هناك من بديل عن التواصل مع سوريا فليقولوا لنا، مذكراً بالمعاناة لمدة ١٣ سنة في التعاطي مع هذه القضية، وبأنّ ضبط الحدود يتطلب التواصل بين الدولتين اللبنانية والسورية. وتابع تعليقاً على الدعوة لفتح الحدود البحرية: "لولا مئات الآف الذين دخلوا إلى أوروبا لم نكن لنشهد هذا الإهتمام وعلينا استعمال أوراق قوتنا لاهتمام العالم بنا وختم: "تدمع عيون كل العالم ولا تدمع عين بلدي فنحن لسنا أكياس رمل"!