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كثافة ملحوظة في الاعتداءات الاسرائيلية على المناطق اللبنانية

14
MAY
2024
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يوم جديد من المواجهات على امتداد الحدود الجنوبية، في ظل كثافة ملحوظة في الاعتداءات الاسرائيلية على المناطق اللبنانية وعمليات «حزب الله» ضدّ الجيش الاسرائيلي والمستوطنات. وسجّلت امس، غارة من مُسيّرة معادية على بلدة شيحين، وقصف مدفعي مع تمشيط عنيف تجاه ميس الجبل وعيترون. وغارة على بلدة عيتا الشعب. وإلقاء قنابل حارقة على أطراف الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب. وغارة على بلدة العديسة، وافيد عن وقوع اصابات.

وفي المقابل أعلن «حزب الله» انّ المقاومة الاسلامية نفّذت هجوماً جوياً ‏بسرب ‏من المسيّرات الانقضاضية على خيم إستقرار ومنامة ضباط وجنود العدو في الموقع ‏المستحدث ‏لكتيبة المدفعية الاحتياطية 403 التابعة للفرقة 91 جنوب قاعدة بيت هيلل وأصابت أهدافها ‏بشكل مباشر، ‏وأوقعت ضباط وجنود العدو بين قتيل وجريح.‏

وافادت المعلومات الميدانية عن تعرّض مرابض المدفعية الاسرائيلية التي تقع جنوبي بيت هيلل لهجوم المسيّرات. واكّد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي «اندلاع حريق في منطقة بيت هيلل بعد انفجار طائرتين مسيّرتين وقال: يجري التحقيق في الحادث».

وكشف موقع «حدشوت بزمان» العبري عن إصابة خيمة لجنود الجيش الإسرائيلي بطائرة مسيّرة انتحارية في بيت هيلل بعد فشل الطائرات الحربية باعتراضها. وتحدثت القناة 12 العبرية عن انفجار طائرتين مسيّرتين في بيت هيلل في الجليل الأعلى دون دوي صفارات الإنذار.

كذلك اعلن الحزب انّ المقاومة الاسلامية استهدفت عددًا من الجنود داخل موقع «بركة ريشا»، ونصبت كميناً نارياً لقوة من جنود العدو غرب «ثكنة ‏برانيت»، وعدداً ‏من جنود العدو من طاقم الجمع الحربي إلى غرفة مجهزة بالمعدات التجسسية جانب «موقع الجرداح» وموقع السماقة في تلال كفر شوبا، ودبابة ميركافا لدى خروجها من مخبئها في ثكنة يفتاح ‌‏وأصابوها بشكل مباشر وتمّ تدميرها وقتل وجرح طاقمها».

وكشفت ‏القناة 12 العبرية عن إصابة 4 جنود إسرائيليين جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان على «يفتاح». فيما اعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن انفجار طائرة مسيّرة في مستعمرة «زرعيت». وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية «أنّ القيادة العسكرية الشمالية للإحتلال ناقشت إمكانية إخلاء المستوطنات في محيط «قاعدة ميرون» الجوية خوفًا من التصعيد».

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