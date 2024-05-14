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علمت «الجمهورية» من مصادر وزارة المهجرين انّ نحو 200 سيارة باتت جاهزة لتقلّ الدفعة الجديدة من قوافل عودة النازحين السوريين المقرّرة اليوم الثلاثاء، وقد رفعت الوزارة لائحة بنحو 2000 اسم قرّروا العودة الطوعية. ولكن لم يُعرف كم هو العدد الممكن تسييره فعلياً، هل الجميع ام يتّم توزيعهم على دفعات وفق الاستعدادات السورية اللوجستية لإستقبالهم.

وقد اعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان امس، عن «تأمينها العودة الطوعية لنازحين سوريين من لبنان إلى سوريا عبر مركز القاع الحدودي، وعرسال عبر معبر الزمراني على الحدود السورية، يوم الثلاثاء إعتباراً من الخامسة صباحاً، واوضح البيان: انّ نقاط التجمّع هي: مركز القاع الحدودي (بعلبك – الهرمل) وعرسال – وادي حميّد (بعلبك – الهرمل).