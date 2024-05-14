أنباء عن إعدام التنظيم مئات المعتقلين... والمظاهرات ضده إلى تصعيد

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الوطن السورية: خرجت الليلة ما قبل الماضية أكبر مظاهرة في مدينة إدلب ضد «النصرة» ومتزعمها الإرهابي المدعو «أبو محمد الجولاني»، شارك فيها أطياف المجتمع كافة بمن فيهم رجال دين إسلامي، بعد اتساع رقعة المظاهرات لتشمل كل المناطق التي يهيمن عليها التنظيم الإرهابي في إدلب وريف حلب الغربي.

وذكرت مصادر أهلية في مدينة إدلب لـ«الوطن» أن أمس شهد خروج مظاهرة ضخمة تجمع خلالها المتظاهرون أمام المحكمة العسكرية التابعة لـ«النصرة» بمشاركة عائلات الإرهابيين الأجانب، وطالبوا بإعدام «الجولاني» وحل التنظيم الإرهابي مع «جهاز الأمن العام»، وإطلاق سراح المعتقلين، حيث تواردت أنباء عن إعدام التنظيم للمئات منهم دون محاكمة أو تسليم جثثهم إلى ذويهم.