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الأنباء الكويتية: التخاطب المباشر مع القيادة السورية

14
MAY
2024
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الأنباء الكويتية: استحقاق الجلسة النيابية العامة لمناقشة هبة المفوضية الأوروبية البالغة المليار يورو والمقسطة على 4 سنوات سيمر غدا الأربعاء في ساحة النجمة. وستجتاز حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي «منعطفا»، بعد اتهام رئيسها بعدم التصدي لعرض رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بخصوص النازحين السوريين، والذي اعتبرته غالبية لبنانية «رشوة» تتصل بتوطين مقنع للنازحين.

 

سيغادر ميقاتي مبنى البرلمان في ساحة النجمة إلى العاصمة البحرينية المنامة، لترؤس وفد لبنان إلى القمة العربية الخميس، إلا ان لغما جديدا سيوضع في طريق الحكومة، ويؤسس لانقسام سياسي إضافي في البلاد.

 

جديد الخلافات يتصل بملف النازحين، في فصل يتناول مطالبة البعض بالتخاطب المباشر مع القيادة السورية، في مقابل رفض الآخرين ذلك، بإيعاز خارجي، وفقا لاتهامات يسوقها الفريق الأول.

 

خلاف قد يصل إلى تصنيف النازحين غير الشرعيين قبل ترحيلهم إلى سورية، بين موالين للحكم فيها ومعارضين، مع ما يعني ذلك من توغل أكثر في الملف السوري الداخلي، ما يرخي بالمزيد من الثقل على لبنان أرضا وشعبا ومؤسسات.

 

وبالطبع ليس من المفيد التذكير بأن الخلاف سيصل إلى النظرة إلى النازحين من خلفية طائفية، وهذه إحدى النقاط المثيرة للجدل في التركيبة الداخلية اللبنانية، والتي أنهكت البلاد ولا دواء ناجع لمعالجتها.

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