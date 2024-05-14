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عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 14 أيار 2024

14
MAY
2024
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 الأخبار: جباليا: خلايا مقاومة «بِكر»

كتاب من بو حبيب للمقداد: نطالب بدعوة سوريا للمشاركة في مؤتمر النازحين | لبنان يخفّض تمثيله في بروكسيل تضامناً مع دمشق

كوليرا وصفيرة وجرب وإسهال تفتك بالبلدة ومخيماتها: عرسال منطقة موبوءة

نصرالله لمستوطني الشمال: لن تعودوا قبل إنهاء الحرب على غزة

 

 

 

 

الجمهورية: إجماع لبنان على إعادة النازحين
ولادة خبيثة للمنطقة العازلة في الجنوب

 

 

 

 


نداء الوطن: دمشق ضغطت فألغى ميقاتي سفره إلى مؤتمر بروكسل
"توصية" نصرالله تُحبِط جلسة بري: إفتحوا البحر واحكوا مع الأسد

 

 

 



اللواء: «توصية الهبة» غداً بين البرّ البلجيكي وبحر نصر الله
ردّ مفصل من ميقاتي قبل التوجُّه إلى القمة.. وقطر تجدِّد استمرار الدعم للجيش

 

 

 

 

الديار: نصرالله يُحرج المزايدين باختبار «السيادة» : إفتحوا البحر للنازحين!
خطة أمنيّة في بيروت الكبرى... و«الخماسيّة» في عوكر «مكانك راوح»
جبهات المساندة تنسّق للتصعيد... وإخلاء مُستوطنات جديدة في الشمال

 

 

 

 

البناء: بعد تدمير المقاومة 18 آلية… نتنياهو: نتكبد أثماناً باهظة لكن الحرب وجودية‪/‬ نصرالله: بيد المقاومة نصران… إحياء القضية وإسقاط ردع المحتل والوقت معنا ‪/‬ _ الكيان عالق بين هزيمتين _ حلّ النزوح بسيط.. افتحوا البحر تأتِ أوروبا للتفاوض

 

 

 

 


النهار: لبنان الرسمي يتخبط... بين البحرين وبروكسيل

 

 

 

 

 

l'orient le jour: Doha remet la machine (présidentielle) en marche : Joseph Aoun ouvre le bal

 

 

عناوين بعض الصحف العربية


الشرق الأوسط العربية: البيت الأبيض: لا نعتقد أن ما يحدث في غزة إبادة جماعية
مستشار الأمن القومي الأميركي يطالب «حماس» بالعودة للتفاوض وقبول ما قدمته إسرائيل

 

 

 

 

الأنباء الكويتية: ميقاتي يعتذر عن عدم المشاركة في مؤتمر «بروكسل».. ووزير سابق لـ «الأنباء»: مزيد من الانقسام تزامناً مع تعب دولي من سلبيتنا
الحكومة أمام «منعطف» الجلسة النيابية العامة غداً وأزمة جديدة تلوح في الأفق بخصوص النازحين

 

 

 

 

الوطن السورية: جدول الأعمال يركز على القضية الفلسطينية ومكافحة الإرهاب والأوضاع في سورية وليبيا واليمن … المقداد وصل المنامة.. والاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية ينطلق اليوم

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