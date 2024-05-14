عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 14 أيار 2024

A + A -

الأخبار: جباليا: خلايا مقاومة «بِكر»

كتاب من بو حبيب للمقداد: نطالب بدعوة سوريا للمشاركة في مؤتمر النازحين | لبنان يخفّض تمثيله في بروكسيل تضامناً مع دمشق

كوليرا وصفيرة وجرب وإسهال تفتك بالبلدة ومخيماتها: عرسال منطقة موبوءة

نصرالله لمستوطني الشمال: لن تعودوا قبل إنهاء الحرب على غزة

الجمهورية: إجماع لبنان على إعادة النازحين

ولادة خبيثة للمنطقة العازلة في الجنوب



نداء الوطن: دمشق ضغطت فألغى ميقاتي سفره إلى مؤتمر بروكسل

"توصية" نصرالله تُحبِط جلسة بري: إفتحوا البحر واحكوا مع الأسد





اللواء: «توصية الهبة» غداً بين البرّ البلجيكي وبحر نصر الله

ردّ مفصل من ميقاتي قبل التوجُّه إلى القمة.. وقطر تجدِّد استمرار الدعم للجيش

الديار: نصرالله يُحرج المزايدين باختبار «السيادة» : إفتحوا البحر للنازحين!

خطة أمنيّة في بيروت الكبرى... و«الخماسيّة» في عوكر «مكانك راوح»

جبهات المساندة تنسّق للتصعيد... وإخلاء مُستوطنات جديدة في الشمال

البناء: بعد تدمير المقاومة 18 آلية… نتنياهو: نتكبد أثماناً باهظة لكن الحرب وجودية‪/‬ نصرالله: بيد المقاومة نصران… إحياء القضية وإسقاط ردع المحتل والوقت معنا ‪/‬ _ الكيان عالق بين هزيمتين _ حلّ النزوح بسيط.. افتحوا البحر تأتِ أوروبا للتفاوض



النهار: لبنان الرسمي يتخبط... بين البحرين وبروكسيل

l'orient le jour: Doha remet la machine (présidentielle) en marche : Joseph Aoun ouvre le bal

عناوين بعض الصحف العربية





الشرق الأوسط العربية: البيت الأبيض: لا نعتقد أن ما يحدث في غزة إبادة جماعية

مستشار الأمن القومي الأميركي يطالب «حماس» بالعودة للتفاوض وقبول ما قدمته إسرائيل

الأنباء الكويتية: ميقاتي يعتذر عن عدم المشاركة في مؤتمر «بروكسل».. ووزير سابق لـ «الأنباء»: مزيد من الانقسام تزامناً مع تعب دولي من سلبيتنا

الحكومة أمام «منعطف» الجلسة النيابية العامة غداً وأزمة جديدة تلوح في الأفق بخصوص النازحين

الوطن السورية: جدول الأعمال يركز على القضية الفلسطينية ومكافحة الإرهاب والأوضاع في سورية وليبيا واليمن … المقداد وصل المنامة.. والاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية ينطلق اليوم