عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 14 أيار 2024

الأخبار: جباليا: خلايا مقاومة «بِكر»
كتاب من بو حبيب للمقداد: نطالب بدعوة سوريا للمشاركة في مؤتمر النازحين | لبنان يخفّض تمثيله في بروكسيل تضامناً مع دمشق
كوليرا وصفيرة وجرب وإسهال تفتك بالبلدة ومخيماتها: عرسال منطقة موبوءة
نصرالله لمستوطني الشمال: لن تعودوا قبل إنهاء الحرب على غزة
الجمهورية: إجماع لبنان على إعادة النازحين
ولادة خبيثة للمنطقة العازلة في الجنوب
نداء الوطن: دمشق ضغطت فألغى ميقاتي سفره إلى مؤتمر بروكسل
"توصية" نصرالله تُحبِط جلسة بري: إفتحوا البحر واحكوا مع الأسد
اللواء: «توصية الهبة» غداً بين البرّ البلجيكي وبحر نصر الله
ردّ مفصل من ميقاتي قبل التوجُّه إلى القمة.. وقطر تجدِّد استمرار الدعم للجيش
الديار: نصرالله يُحرج المزايدين باختبار «السيادة» : إفتحوا البحر للنازحين!
خطة أمنيّة في بيروت الكبرى... و«الخماسيّة» في عوكر «مكانك راوح»
جبهات المساندة تنسّق للتصعيد... وإخلاء مُستوطنات جديدة في الشمال
البناء: بعد تدمير المقاومة 18 آلية… نتنياهو: نتكبد أثماناً باهظة لكن الحرب وجودية/ نصرالله: بيد المقاومة نصران… إحياء القضية وإسقاط ردع المحتل والوقت معنا / _ الكيان عالق بين هزيمتين _ حلّ النزوح بسيط.. افتحوا البحر تأتِ أوروبا للتفاوض
النهار: لبنان الرسمي يتخبط... بين البحرين وبروكسيل
l'orient le jour: Doha remet la machine (présidentielle) en marche : Joseph Aoun ouvre le bal
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط العربية: البيت الأبيض: لا نعتقد أن ما يحدث في غزة إبادة جماعية
مستشار الأمن القومي الأميركي يطالب «حماس» بالعودة للتفاوض وقبول ما قدمته إسرائيل
الأنباء الكويتية: ميقاتي يعتذر عن عدم المشاركة في مؤتمر «بروكسل».. ووزير سابق لـ «الأنباء»: مزيد من الانقسام تزامناً مع تعب دولي من سلبيتنا
الحكومة أمام «منعطف» الجلسة النيابية العامة غداً وأزمة جديدة تلوح في الأفق بخصوص النازحين
الوطن السورية: جدول الأعمال يركز على القضية الفلسطينية ومكافحة الإرهاب والأوضاع في سورية وليبيا واليمن … المقداد وصل المنامة.. والاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية ينطلق اليوم