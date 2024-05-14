اللبنانيون على اختلاف كتلهم ومناطقهم يتمسكون بعودة النازحين السوريين الى بلادهم

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بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

يتجه مجلس النواب اللبناني غداً الى اصدار توصية نيابية جامعة، بصدد هبة المليار يورو من الاتحاد الاوروبي، وربطها ببقاء النازحين السوريين في لبنان حتى العام 2027.



وتنطلق التوصية من ان اللبنانيين على اختلاف كتلهم ومناطقهم يتمسكون بعودة النازحين السوريين الى بلادهم، وانه لا بد للمجتمع الدولي من اخذ رغبة الشعب اللبناني بعين الاعتبار.



وبقيت المشاورات مستمرة على مستويات عدة من عين التينة الى السراي الكبير.



وافادت اوساط نيابية لـ«اللواء» أن جلسة مجلس النواب المخصَّصة للهبة الأوروبية تُعقد بكامل النصاب، لاسيما أن النواب سيقدمون ملاحظاتهم، ورئيس الحكومة سيرد ويقدم وثائق إذا كان المجال متاحا، وأشارت إلى أنه يعمل على أن تعكس الجلسة موقفا موحدا من ملف النازحين، على أن القوى التي تدعو إلى عودة النازحين وتحركت على الأرض تنبري إلى سرد وقائع في هذا الملف وتدافع عن موقفها وتنفي أي كلام عن رغبتها بأبقاء النازحين.



وتردد أن موقف الحكومة من الهبة لجهة السير بها أو عدم السير بها قد يتظّهر في المجلس، كما أنه ليس مستبعدا أن يتم التطرق إلى ما اتخذ من قرارات لمواجهة انعكاسات النزوح وكيف كان الموقف الدولي.



أما بالنسبة إلى ما قد يصدر عن البرلمان فذاك متروك لسير النقاس على أن هناك توصية ما يفترض بها أن تصدر وفق النظام الداخلي لهذا المجلس.



