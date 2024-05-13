بعد توقيف أستاذ متهم بإغتصاب قاصر.. بيان لمدرسة راهبات القلبين الأقدسين

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بعد إنتشار خبر عن إلقاء القبض على أستاذ متّهم باغتصاب ولد قاصر يبلغ من العمر 14 عامًا، باحدى المدارس في منطقة غادير، صدر عن مدرسة راهبات القلبين الاقدسين – كفرحباب البيان التالي:

-إن موضوع الاستاذ الذي يتم تداول اسمه مؤخراً في حادثة غادير، هو قيد المتابعة الدقيقة من قبلنا، مؤكدين أننا مع القضاء في كل ما ستظهره التحقيقات ونلتزم بقراراته ونحترمها.

ردا على تساؤلاتكم، نعلمكم ان القاصر المعني ليس تلميذاً في مدرستنا ولم يكن يوما مسجلاً فيها.

-إنطلاقا من حرصنا على الحقيقة واحترام حقوق الانسان، نهاب بالجميع التعاطي مع هذا الموضوع بمسؤولية ووعي.