"نسعى مع الرئيس نبيه بري لننهي الاستحاق الرئاسي"... أبي خليل: لتمويل اوروبا للنازحين السوريين في بلدهم وليس في لبنان

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قال النائب سيزار أبي خليل في مقابلة ضمن برنامج هنا بيروت على قناة الجديد أن السلطة التنفيذية تأتمر من مجلس الوزراء ومن هنا مسؤولية الحكومة عندما تتقاعس عن ضبط الحدود البرية فيما تتشدد بالحدود البحرية التي هي مصلحة اوروبية

وأضاف أن علينا العمل جميعاً لاعادة كريمة للنازحين السوريين الى بلدهم وأن مصلحة التيار الوطني الحر هي في تمويل اوروبا للنازحين السوريين في بلدهم وليس في لبنان

وعن جلسة الاربعاء قال أبي خليل أنه خلال جلسة مجلس النواب الاربعاء يجب ان يكون هناك توصية حول ملف النازحين تحال الى الحكومة التي عليها تطبيق القوانين المتعلقة بالنازحين غير الشرعيين ويجب ان نكون جديين بضبط الحدود

وأشار أبي خليل أننا نسعى مع الرئيس نبيه بري لننهي الاستحاق الرئاسي ونبعده عن الوضع الاقليمي ونحن نريد حواراً هادفاً ومضبوطاً لزمن محدد وان يؤدي الى انتخاب رئيس