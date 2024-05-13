إقفال محمصة وفرن يديرهما عمال سوريون في صور

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نفّذت دوريّات من شعبة معلومات الجنوب في الأمن العام- الأمن القومي وشعبة الاستقصاء والتّحقيق في مركز أمن عام صور، بناءً لتوجيهات وتعليمات المدير العام للأمن العام بالإنابة اللّواء الياس البيسري، حملةً في قرى وبلدات نطاق مركز أمن عام صور الإقليمي، لقمع المخالفات ومراقبة العمالة السّوريّة.

وقد أسفرت الحملة، وبناءً لإشارة المحامي العام الاستئنافي الجنوب القاضي هاني البرشا، عن إقفال محمصة في شارع الثّكنة، وفرن صاج في بلدة باتوليه يديرهما عمّال سوريّون؛ وتمّ ختمهما بالشّمع الأحمر.

كما تمّ ضبط مخالفات لعدد من السّوريّين داخل المحلّات التّجاريّة، وتوقيف سوريَّين لمخالفتهما نظام الإقامة والعمل ودخولهما البلاد خلسة.