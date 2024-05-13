شو الوضع؟ قبيل اجتماع بروكسل وقمة البحرين... هل يخرج المجلس بتوصية ملزمة في ملف النزوح؟

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ربَّ ضارةٍ نافعة. ذلك أن "الرشوة" الأوروبية الجديدة، أطلقت سيلاً من ردود الفعل اللبنانية التي عبّرت عن اختناق الشعب اللبناني بتداعيات النزوح السوري، لا بل أنّها حفّزت بعض الإدارات والأجهزة والبلديات على تفعيل عملها وجهودها لتطبيق القوانين على المقيمين غير الشرعيين، وصولاً إلى التلاقي من قوى سياسية مختلفة على القضية الوطنية الجامعة، كما برَز في المؤتمر البلدي في البترون.

ضمن هذا السياق، ستكون الكتل النيابية الأربعاء أمام الإمتحان. فمن دون توصية جامعة، وملزمة في الوقت نفسه، كما يطمح إلى ذلك التيار الوطني الحر، لن تكون الجلسة النيابية مثمرة. ففي ظل توالي المؤتمرات الدولية والعربية حول النزوح، من مؤتمر بروكسل إلى القمة العربية في البحرين الخميس، لا بد من تجسيد موقف لبناني وطني جامع في مواجهة تداعيات النزوح، ودعماً للعودة الفورية، وبالتالي تحول التوصية وثيقةً تتضمن "حدوداً" واضحة لحكومة تصريف الأعمال.

ميدانياً، تواصلت حملة الأمن العام لإقفال محال النازحين غير الشرعية. ففي طرابلس أقفلت دوريات من مركز طرابلس الإقليمي في المديرية العامة للأمن العام بالتنسيق مع شعبة الأمن القومي في الأمن العام عدداُ من المحال التجارية التي يديرها سوريون مخالفون لنظام الإقامة والعمل في مناطق القبة، الميناء ، التل َ، ابي سمراء، المنلا، بطرابلس بالشمع الاحمر.

وعلى خط المواقف والمشاورات، شدد راعي أبرشية أنطلياس المارونية أنطوان بو نجم لوكالة "أخبار اليوم" على ان اهمية الورقة التي يتم العمل عليها في بكركي تكمن في انها ستطرح على البابا فرنسيس، وفي المرحلة التالية سيتم ضم احزاب غير مسيحية اليها، كاشفاً ان "حزب الله قال له إنه مستعد لمناقشة هذه الورقة رغم انها تتطرق الى سلاحه. واذ اشار الى انه ستوضع آلية تنفيذية بموافقة الاحزاب السبعة المشاركة، قال بو نجم: سيكون لها نوع من مجلس يمكن مشركة كافة الاحزاب فيه ومن غير المسيحيين ايضاً". وأتت مواقف بو نجم في لقاء إعلامي برعايته.

وفي سياق الحرب على الجنوب، تواصلت الإعتداءات الإسرائيلية، كما نفذ حزب الله كميناً لقوة مشاة إسرائيلية غرب ثكنة برانيت. كما أعلنت المقاومة الإسلامية شنّها هجوماً جوياً ‏بسرب ‏من المسيّرات الانقضاضية، جنوبي مستوطنة "بيت هيلل". وأكدت المقاومة أنّ الهجوم الجوي استهدف خيم استقرار ومنامة ضباط وجنود الاحتلال في الموقع ‏المستحدث ‏لكتيبة المدفعية الاحتياطية 403، التابعة للفرقة 91 في "الجيش" الإسرائيلي.

أما في غزة فاستمرت الإشتباكات في رفح، وأعلنت كتائب القسام قنصها جندياً إسرائيلياً خلف مدارس معسكر جباليا شمالي قطاع غزة، كما استهدفت ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" في شارع جورج شرق رفح. وفي المشاورات بحث وزير الخارجية المصرية سامح شكري هاتفيا مع نظيره الأميركي أبعاد العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح، وأكد شكري أكد لبلينكن المخاطر الأمنية لمواصلة إسرائيل عملياتها العسكرية بالقطاع وخاصة في رفح.