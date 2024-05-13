بوصعب عن أهمية جلسة الاربعاء: لموقف وطني جامع حيال ملف النازحين السوريين

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إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب.



حيث جرى متابعة للأوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية.



وأكد بو صعب في دردشة مع الإعلاميين، "أهمية الجلسة النيابية بعد غد الأربعاء للخروج بموقف وطني جامع حيال ملف النازحين السوريين".







وجدّد دعوته الى كافة الاطراف السياسية والكتل النيابية "بوجوب الحوار والتوافق من أجل إنتخاب رئيس للجمهورية".



وأعرب بوصعب عن خشيته من "الإستمرار بالمكابرة والنكد ورفض الحوار والتلاقي سوف لا يوصل الى حل على الإطلاق إنما على العكس تماماً".



وشدد على ان "المنطق الرافض لقواعد الحوار والتوافق في ملف إنتخابات رئاسة الجمهورية سيطيل أمد الفراغ وقد تنتهي ولاية المجلس الحالي من دون رئيس للجمهورية والنتيجة الخاسر الأكبر هو لبنان واللبنانيين".



كما استقبل بري رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد القاضي كلود كرم بحضور عضو الهيئة علي بدران.