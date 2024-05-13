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المطران بو نجم: الاحزاب تجاوبت مع وثيقة بكركي باستثناء المردة... وهذا موقف حزب الله منها

13
MAY
2024
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في اطار التحضير للوثيقة التي ستصدر عن بكركي، كشف المطران انطوان بو نجم انه تم توجيه رسالة الى الاحزاب المسيحية بشأن هذه الورقة عبر البريد الالكتروني، كلها تجاوبت وارسلت ردها باستثناء تيار المردة الذي لغاية اللحظة لم يأتنا منه اي رد.

وخلال لقاء مع الاعلاميين شاركت فيه وكالة "أخبار اليوم"، انتقد المطران بو نجم التسريبات المغلوطة التي وصلت الى حدّ نشر وثائق على اساس انها تدرس في بكركي، لكنها كلها غير صحيحة.

وكشف ان الوثيقة التي يتم اعدادها انجزت بنصها النهائي وتم التطرق فيها الى ملف النزوح وسلاح حزب الله ورئاسة الجمهورية، وممثلو الاحزاب الذين شاركوا في لقاءات بكركي وافقوا عليها بانتظار موافقة القيادات (باستثناء المردة) لاعلانها الاسبوع القادم. واشار المطران بو نجم في هذا السياق الى انه تكلم شخصيا مع النائب طوني فرنجية لتحديد موعد مع والده (النائب السابق سليمان فرنجية) لكن لم يحصل اي تجاوب مع طلبنا، كما انه لم يحصل اي تشنج معه.

وشدد على ان اهمية هذه الورقة - اذا وافقت عليها الاحزاب- انه ستطرح على البابا فرنسيس، وفي مرحلة التالية سيتم ضم احزاب غير مسيحية اليها، كاشفا ان "حزب الله قال لي انه مستعد لمناقشة هذه الورقة رغم انها تتطرق الى سلاحه.
واذ اشار الى انه ستوضع آلية تنفيذية بموافقة الاحزاب السبعة المشاركة، قال بو نجم: سيكون لها نوع من مجلس يمكن مشركة كافة الاحزاب فيه ومن غير المسيحيين ايضا.

واضاف: قال لي البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ان حزب الله تمنى عليه التفاوض مع اشخاص معينين في بكركين لانه يرتاح لأمر كهذا.
من جهة اخرى، اوضح المطران بو نجم ان الكنيسة تتدخل لان الساحة فارغة مع العلم ان احزابنا المسيحية ووزراءنا يجب ان يتحركوا، قائلا: لا اعمل في السياسة، بل كل ما افعله هو جمع ممثلي الاحزاب لانه لا يجتمعون"، وبالتالي خلقنا الجو والمكان المناسبين.

كما نفى بو نجم ان يكون رشح اي اسم لرئاسة الجمهورية خلال جولاته الرئاسية، مضيفا: كل ما قمنا به هو سؤال كل طرف عن الرئيس الذي يريده. وتابع: نخلق جوا مسيحيا كربّ العائلة الذي يجمع افرادها.

وختم: نفسنا طويل في موضوع الوثيقة وسنكمل فيها للآخر، أُريد ان ارى الاحزاب كيف ستتصرف وسأكمل العمل حتى النهاية.

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