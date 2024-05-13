اعلان "هام" من الضمان الاجتماعي...!

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أعلن الصندوق الوطنيّ للضمان الإجتماعيّ، اليوم الإثنين، تحويل مبلغ 95 مليار ليرة لبنانية للمستشفيات، كمُستحقات عن بدل علاج مرضى غسل الكلى، مشيراً إلى أن إجمالي المبلغ المدفوع منذ مطلع العام أصبح 390 مليار ليرة. كذلك، طلب مدير عام “الضمان” محمد كركي من رؤساء لمكاتب الاقليمية والمحلية العمل بالسرعة القصوى على إنجاز معاملات الضمان الصحي العائدة للمضمونين، مُجدداً تحذيره للمستشفيات بضرورة الإلتزام بتعرفة الصندوق وعدم تقاضي أيّة فروقات ماليّة من المضمونين تحت طائلة فسخ العقود المبرمة مع الضمان، مؤكّداً في المقابل وقوفه الى جانب المستشفيات لرفدها بالموارد المالية المستحقة لها بأسرع فرصة ممكنة.





