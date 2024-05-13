"فُهمت بطريقة خاطئة"... الجميل "يعتذر"!

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كتب النائب نديم الجميل عبر حسابه على منصة "اكس":

التغريدة الاخيرة عن تأهل نادي الحكمة الى نهائي البطولة فُهمت بطريقة خاطئة…

الرياضة وكرة السلة لطالما كانت وستبقى المتنفس الاول للشعب اللبناني، بعيداً عن كل المشاكل اليومية والمأساة التي يمر بها البلد وبعيداً عن كل الاصطفافات التي تفرقنا.

بوحدة الصف لم نقصد وحدة صف سياسية او مذهبية بوجه حزب او طائفة وبالتأكيد بوجه نادي الرياضي كما اراد البعض تصويرها.

قصدنا بذلك وضع الخلافات والاختلافات جانباً والالتفاف حول النادي الذي كبرنا على حبه وتشجيعه.

ولفريق وجمهور النادي الرياضي والقيمين الذين يعرفونني جيداً، لا بطولة دون الرياضي والحكمة، ولا بيروت دون الحكمة والرياضي… ولا مكان للطائفية لا في حياتي اليومية ولا السياسية، ولا في الرياضة.