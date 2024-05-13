وزير الخارجية القطري أكد لقائد الجيش دعم بلاده للمؤسسة العسكرية!

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التقى قائد الجيش العماد جوزاف عون في إطار زيارته لدولة قطر رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني الذي أكد "مواصلة بلاده تقديم الدعم للمؤسسة العسكرية كي تستطيع متابعة دورها الأساسي في الحفاظ على أمن لبنان واستقراره".

من ناحية أخرى، أعرب العماد عون عن "شكره وتقديره لرئيس مجلس الوزراء ومن خلاله إلى أمير دولة قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على المبادرات القطرية المتعددة والهادفة إلى دعم العسكريين وتعزيز قدرات الجيش في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان".