محاولة تهريب كميّة "ضخمة" من الكبتاغون بواسطة "Chaudière"!

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: "في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تهريب المخدرات وتوقيف المتورطين بها توافرت معلومات المكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية حول قيام إحدى الشبكات بالتحضير العملية تهريب مخدرات داخل سخان مياه "Chaudière"، الى خارج الأراضي اللبنانية من خلال معبر المصنع في البقاع".



وأضاف، "نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصلت عناصر هذا المكتب الى تحديد هوية أحد أفراد الشبكة واستدراجه وتوقيفه بكمين محكم وضبط السخان، ويدعى: أ. م. (مواليد عام 2000، عراقي). وبتفتيش سخّان المياه تم ضبط حوالى /600،000/ حبة كبتاغون مخبأة بطريقة احترافية في داخله".



وتابع البلاغ، "في سياق التحقيق، تم توقيف أحد المتورطين بتحويل الأموال إلى الشبكة ويدعى: س. ع. (مواليد عام 1998، سوري)".

وختم، "أجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين بناء على إشارة القضاء المختص، وتم تعميم بلاغات بحث وتحر بحق سائر المتورطين".