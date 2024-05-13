بمناسبة زيارة النائب شربل مارون.. غداء تكريمي في لاغوس

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قام التيار الوطني الحر في لاغوس غداءً تكريميًا بمناسبة زيارة النائب شربل مارون في مطعم ليلى من لبنان بحضور ممثلين عن حركة أمل، وحزب الله، والتقدمي الاشتراكي، بالإضافة إلى شباب التيار الوطني الحر وحضور الأب جهاد محفوظ

وتخلل الغداء كلمة ترحيبية من منسق التيار الاستاذ رولاند مبارك، كما رحب سعادة النائب شربل مارون بالحاضرين وشدد على اهمية التواصل المستمر بين اللبنانيين في الاغتراب والعمل المشترك على انماء لبنان رغم كل التحديات، وأعرب عن سروره بالأجواء الأخوية التي يعيشها الأغتراب ركيزةً للبنان المقيم.