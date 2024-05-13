35% تراجع استهلاك الكهرباء!

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قال وزير الطاقة والمياه وليد فياض في حديث لـ"الأخبا" إن رفع الدعم وتحرير أسعار النفط والكهرباء كان خطوة أساسيةً دفعت المستهلك إلى تعديل سلوكه، مشيراً إلى أن لبنان أصبج «أكثر مكان في العالم وعياً لترشيد استهلاك الكهرباء، فانخفضت الحاجة إلى الطاقة من 14 مليار كيلو واط ساعة سنوياً إلى 10 مليار كيلو واط ساعة، ما يعني 35% انخفاض الاستهلاك». ولكن ما يراه الوزير إنجازاً لم يكن ليتحقق من دون إطفاء معامل إنتاج الكهرباء بشكل شبه كامل في 2021 و2022.

25%

من مجمل الطلب الاستهلاكي على الكهرباء في لبنان مستمدّة من الطاقة المتجدّدة في لبنان



1500 ميغاواط

هي القدرة الإجمالية التقديرية لمحطات توليد الكهرباء المنزلية في لبنان التي تعتمد على الطاقة الشمسية