living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لبنان ثالث أغلى وجهة لاستقبال 200 دولار!

13
MAY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أصدَرت مجموعة البنك الدولي مؤخَّراً إحصاءاتها الجديدة المتعلِّقة بكلفة تحويلات المغتربين في جميع أنحاء العالم، والتي تَحتَسِب تكلفة إنجاز التحويلات الماليّة من 48 دولة إلى 105 وجهاتٍ مختلفة. تَشمل الكلفة رسوم المعاملة، وسعر الصرف المعتمَد، وسرعة الخدمة، وغيرها.

كَشَفَت الإحصاءات أنّ كلفة تحويل 200 دولار اميركي من الولايات المتّحدة الأميركيّة إلى لبنان هي ثالث أغلى تكلفة (23.88 د.أ.) في العالم في الفصل الرابع من العام 2023، أي ما يشكّل 11.94% من قيمة المبالغ المرسَلة، مقارنةً بـ23.25 د.أ. (أي 11.63% من قيمة المبلغ المرسَل) في الفصل الذي سبقه. في سياقٍ آخر، زادت كلفة تحويل 500 د.أ. من الولايات المتّحدة إلى لبنان إلى 29.28 د.أ. (5.86% من قيمة المبالغ المرسلة) في الفصل الرابع من العام 2023، من 28.66 د.أ. (5.73%) في الفصل الذي سبقه.

أيضاً، أشارت إحصاءات البنك الدولي إلى أنّ كلفة إرسال 200 د.أ. من كندا إلى لبنان قد ارتفعت إلى 18.88 د.أ. (9.44% من قيمة المبلغ المرسَل)، في حين تراجعت هذه الكلفة من أستراليا إلى لبنان إلى 21.65 د.أ. (10.83%). أمّا فيما يتعلّق بالدول الأوروبيّة، فقد انخفضت كلفة تحويل 200 د.أ. من السويد إلى 14.99 دولاراً (7.49% من قيمة المبالغ المرسلة) كما وتراجعت لجهة التحويلات الآتية من فرنسا ومن المملكة المتّحدة إلى 20.97 دولاراً (10.48%) و13.85 دولاراً (6.93%) على التوالي. بالتوازي، وصلت كلفة تحويل 500 دولار من السويد وفرنسا والمملكة المتّحدة إلى لبنان إلى 27.75 دولاراً و39.90 دولاراً و27.15 دولاراً على التوالي.

من ناحية أخرى، فإنّ كلفة إرسال 200 دولار من ألمانيا قد ارتفعت إلى 16.35 دولاراً (8.18%) كما وزادت كلفة تحويل 500 دولار من البلد نفسه إلى لبنان إلى 33.23 دولاراً (6.65%).

الجدير ذكره أنّ لبنان قد برز كسادس أغلى وجهة لإستقبال 200 دولار من ألمانيا في الفصل الرابع من العام 2023. إقليميّاً، إنخفضت كلفة إرسال 200 د.أ. من المملكة العربيّة السعوديّة إلى لبنان إلى 10.35 دولارات (5.18% من قيمة المبلغ المرسَل) في الفصل الرابع من العام 2023، كما تراجعت كلفة إرسال 500 د.أ. إلى 16.68 د.أ. (3.34% من المبلغ المرسل).

الجمهورية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   