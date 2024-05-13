لبنان ثالث أغلى وجهة لاستقبال 200 دولار!

أصدَرت مجموعة البنك الدولي مؤخَّراً إحصاءاتها الجديدة المتعلِّقة بكلفة تحويلات المغتربين في جميع أنحاء العالم، والتي تَحتَسِب تكلفة إنجاز التحويلات الماليّة من 48 دولة إلى 105 وجهاتٍ مختلفة. تَشمل الكلفة رسوم المعاملة، وسعر الصرف المعتمَد، وسرعة الخدمة، وغيرها.

كَشَفَت الإحصاءات أنّ كلفة تحويل 200 دولار اميركي من الولايات المتّحدة الأميركيّة إلى لبنان هي ثالث أغلى تكلفة (23.88 د.أ.) في العالم في الفصل الرابع من العام 2023، أي ما يشكّل 11.94% من قيمة المبالغ المرسَلة، مقارنةً بـ23.25 د.أ. (أي 11.63% من قيمة المبلغ المرسَل) في الفصل الذي سبقه. في سياقٍ آخر، زادت كلفة تحويل 500 د.أ. من الولايات المتّحدة إلى لبنان إلى 29.28 د.أ. (5.86% من قيمة المبالغ المرسلة) في الفصل الرابع من العام 2023، من 28.66 د.أ. (5.73%) في الفصل الذي سبقه.

أيضاً، أشارت إحصاءات البنك الدولي إلى أنّ كلفة إرسال 200 د.أ. من كندا إلى لبنان قد ارتفعت إلى 18.88 د.أ. (9.44% من قيمة المبلغ المرسَل)، في حين تراجعت هذه الكلفة من أستراليا إلى لبنان إلى 21.65 د.أ. (10.83%). أمّا فيما يتعلّق بالدول الأوروبيّة، فقد انخفضت كلفة تحويل 200 د.أ. من السويد إلى 14.99 دولاراً (7.49% من قيمة المبالغ المرسلة) كما وتراجعت لجهة التحويلات الآتية من فرنسا ومن المملكة المتّحدة إلى 20.97 دولاراً (10.48%) و13.85 دولاراً (6.93%) على التوالي. بالتوازي، وصلت كلفة تحويل 500 دولار من السويد وفرنسا والمملكة المتّحدة إلى لبنان إلى 27.75 دولاراً و39.90 دولاراً و27.15 دولاراً على التوالي.

من ناحية أخرى، فإنّ كلفة إرسال 200 دولار من ألمانيا قد ارتفعت إلى 16.35 دولاراً (8.18%) كما وزادت كلفة تحويل 500 دولار من البلد نفسه إلى لبنان إلى 33.23 دولاراً (6.65%).

الجدير ذكره أنّ لبنان قد برز كسادس أغلى وجهة لإستقبال 200 دولار من ألمانيا في الفصل الرابع من العام 2023. إقليميّاً، إنخفضت كلفة إرسال 200 د.أ. من المملكة العربيّة السعوديّة إلى لبنان إلى 10.35 دولارات (5.18% من قيمة المبلغ المرسَل) في الفصل الرابع من العام 2023، كما تراجعت كلفة إرسال 500 د.أ. إلى 16.68 د.أ. (3.34% من المبلغ المرسل).