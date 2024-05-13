الحبتور يشعل معركة بين المر والضاهر!

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يُعتقد على نطاق واسع أن إعلان رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور نيته إقامة مدينة إعلامية ومركز إنتاج تلفزيوني ضخم في بيروت، جزء من المعركة الدائرة بصمت بين الإمارات والسعودية، وأن أبو ظبي قرّرت منافسة الرياض تحديداً في مواجهة مجموعة mbc، كما قرّرت التوسّع في مسار الإنتاج ربطاً بمعلومات عن نية قطر إطلاق مشروع كبير يحاكي شبكة «نتفليكس» العالمية. وأشعل إعلان الحبتور جبهة أخرى في لبنان بين صاحب قناة «المر تي في» ميشال غبريال المر وصاحب قناة «ال بي سي» بيار الضاهر، إذ عبّر المر عن استيائه من نية الحبتور التعاون مع غريمه الضاهر، وعن خشيته من أن يستقطب المشروع غالبية الكوادر المحترفة من قناته، ويعطّل استخدام استديوهاتها من قبل شركات الإنتاج الخاصة.