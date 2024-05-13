آخر المستجدات الرئاسية

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بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

رئاسياً، يلتقي سفراء اللجنة الخماسة العربية - الفرنسية- الأميركية في سفارة الولايات المتحدة الاميركية في عوكر بعد غد الاربعاء، لمراجعة الموقف بعد جولة المشاورات مع القيادات اللبنانية قبل عيد الاضحى المبارك.



وحسبما فهم ان لا أجندات خاصة باللجنة، سوى مواصلة التحرك، والبحث في الذي يمكن القيام به، بعد لقاء مرتقب للجنة او لبعض سفرائها مع الرئيس بري.



وحسب ما نقل عن المتحدث باسم السفارة الاميركية في عوكر مات جوشك، فإن الاجتماع سيبحث مواصلة الضغط من اجل انتخاب رئيس للجمهورية يمكنه توحيد البلاد، والوقوف ضد الفساد، والقيام بالاجراءات الاصلاحية، موضحا ان انتخابات الرئاسية في لبنان لا صلة لها بالانتخابات في الولايات المتحدة.