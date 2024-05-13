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هذا ما سيتطرق إليه السيد نصرالله اليوم

13
MAY
2024
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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

يتحدث الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصر الله عصر اليوم، في المهرجان التكريمي لمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد مصطفى بدر الدين (ذو الفقار).

 

ومن المتوقع وفق مصادر “البناء” أن يتحدث السيد نصر الله بالاضافة الى الأوضاع الميدانية في الجنوب وما تحققه المقاومة من أهداف، فإن السيد نصر الله قد يأتي على الورقة الفرنسية والمبادرات التي تقدم للبنان عبر الوسطاء لإنهاء الحرب في الجنوب، حيث سيؤكد رفض أي محاولات لتغيير او تعديل لمهام اليونيفيل من دون تنسيق مع الجيش، كما أنه سيجدد رفض انسحاب الحزب من الجنوب أو إلى شمال نهر الليطاني خاصة وأن عناصر الحزب هم من أبناء القرى الجنوبية.

 

وتعتبر المصادر ان السيد نصر الله الذي يربط ملف جبهة غزة بجبهة لبنان سوف يأتي أيضاً على ملف رفح والمفاوضات التي حصلت في القاهرة والدوحة لإنهاء الحرب على غزة والتي انقلب عليها بنيامين نتنياهو. اما في الملفات الداخلية، فلا بد، بحسب المصادر، أن يأتي السيد نصر الله على ملف النزوح نظراً لأهميته وكيفية مقاربته بطريقة وطنية.

البناء
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