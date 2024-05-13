عناوين الصحف ليوم الأثنين 13 أيار 2024

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الأخبار: شمال غزة: المقاومة تولد من جديد

زيارة «مضخّمة» لقائد الجيش إلى الدوحة



حزب الله يدخل «جهاد مغنية» في المعركة: مفاجآت المقاومة تربك العدوّ









نداء الوطن: جلسة الأربعاء: "خذوا النازحين وهاتوا المليار"

الأسد يحاصر التحرّك الرسمي... الأولوية للنظام وليس لعودة السوريين



الديار: ضغوط قصوى على «إسرائيل» لمنعها من اجتياح رفح

عون في قطر لإعادة تحريك المساعدة الشهريّة للجيش

الأمن العام يستنفر بمواجهة السوريين المخالفين



اللواء: الأمن العام يستبق «جلسة الموقف» بملاحقة النزوح غير الشرعي

الخماسيَّة في عوكر بعد غد.. وجبهة الجنوب بين التصعيد وتوازن الرعب



الجمهورية: الراعي يتهم الأوروبيين بإستعمال النازحين

البناء: تزايد الخشية من انهيار الجيش الأوكراني وخاركيف تترنح… وتعيينات لبوتين‪/‬ أسوأ أيام الاحتلال في غزة: 10 قتلى و50 جريحاً و8 دبابات في رفح وجباليا‪/‬ طائرات المقاومة تتملّص من الـ اف 16 وتواصل نحو الهدف… ونصرالله اليوم

النهار: الداخل يتحرّك... مرونة نيابية واجتماع لـ"الخمسة"

?l'orient le jour: Don de l'UE : après avoir déclaré la guerre à Mikati, les chrétiens proposent la paix

عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط العربية: رئيس الأركان الإسرائيلي: فشلنا في منع هجمات 7 أكتوبر... وأتحمل المسؤولية

الأنباء الكويتية: مصدر عسكري - سياسي لـ «الأنباء»: حزمة كاملة لوصول رئيس إلى بعبدا يستطيع أن يحكم.. و الراعي: معرقلو انتخاب الرئيس يستفيدون لتعزيز نفوذهم

مواعيد خارجية عربية وأوروبية لميقاتي يسبقها بـ«تبريد» أجواء داخلي



الوطن السورية: أصدر مرسومين بتعيين أربعة محافظين جدد … الرئيس الأسد: التعاون المثمر مع «الصحة العالمية» ينطلق من دعم قطاعنا الصحي