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عناوين الصحف ليوم الأثنين 13 أيار 2024

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الأخبار: شمال غزة: المقاومة تولد من جديد

زيارة «مضخّمة» لقائد الجيش إلى الدوحة

حزب الله يدخل «جهاد مغنية» في المعركة: مفاجآت المقاومة تربك العدوّ

 

 



نداء الوطن: جلسة الأربعاء: "خذوا النازحين وهاتوا المليار"
الأسد يحاصر التحرّك الرسمي... الأولوية للنظام وليس لعودة السوريين

 

 

 


الديار: ضغوط قصوى على «إسرائيل» لمنعها من اجتياح رفح
عون في قطر لإعادة تحريك المساعدة الشهريّة للجيش
الأمن العام يستنفر بمواجهة السوريين المخالفين

 

 

 

 


اللواء: الأمن العام يستبق «جلسة الموقف» بملاحقة النزوح غير الشرعي
الخماسيَّة في عوكر بعد غد.. وجبهة الجنوب بين التصعيد وتوازن الرعب

 

 

 

 


الجمهورية: الراعي يتهم الأوروبيين بإستعمال النازحين

 

 

 

 

البناء: تزايد الخشية من انهيار الجيش الأوكراني وخاركيف تترنح… وتعيينات لبوتين‪/‬ أسوأ أيام الاحتلال في غزة: 10 قتلى و50 جريحاً و8 دبابات في رفح وجباليا‪/‬ طائرات المقاومة تتملّص من الـ اف 16 وتواصل نحو الهدف… ونصرالله اليوم

 

 

 

 

النهار: الداخل يتحرّك... مرونة نيابية واجتماع لـ"الخمسة"

 

 

 

 

?l'orient le jour: Don de l'UE : après avoir déclaré la guerre à Mikati, les chrétiens proposent la paix

 

 

 

عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط العربية: رئيس الأركان الإسرائيلي: فشلنا في منع هجمات 7 أكتوبر... وأتحمل المسؤولية

 

 

 

 

الأنباء الكويتية: مصدر عسكري - سياسي لـ «الأنباء»: حزمة كاملة لوصول رئيس إلى بعبدا يستطيع أن يحكم.. و الراعي: معرقلو انتخاب الرئيس يستفيدون لتعزيز نفوذهم
مواعيد خارجية عربية وأوروبية لميقاتي يسبقها بـ«تبريد» أجواء داخلي

 

 

 


الوطن السورية: أصدر مرسومين بتعيين أربعة محافظين جدد … الرئيس الأسد: التعاون المثمر مع «الصحة العالمية» ينطلق من دعم قطاعنا الصحي

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