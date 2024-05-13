أسرار الصحف ليوم الأثنين 13 أيار 2024

A + A -

الأخبار: غلم وخبر

الجماعة والمظاهر المسلّحة

بعد ردود الفعل التي استنكرت مظاهر مسلّحة رافقت تشييع مقاومين من الجماعة الإسلامية في أكثر من منطقة، جرت اتصالات شملت الجماعة وحزب الله وقيادة الجيش من أجل بذل الجماعة جهوداً لتفادي تكرار هذه المظاهر، مع تفهّم أنها لا تقف خلفها ولا تشجّع عليها، لكنها قادرة على إدارة التفاعل في بيئتها مع سقوط الشهداء في وجه الاحتلال. وعُلم أن قيادة الجيش وعدت بتفهّم هذه الخلفيات لدى تنفيذ إجراءات ملاحقة مطلقي النار.



الحبتور يشعل معركة بين المر والضاهر

يُعتقد على نطاق واسع أن إعلان رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور نيته إقامة مدينة إعلامية ومركز إنتاج تلفزيوني ضخم في بيروت، جزء من المعركة الدائرة بصمت بين الإمارات والسعودية، وأن أبو ظبي قرّرت منافسة الرياض تحديداً في مواجهة مجموعة mbc، كما قرّرت التوسّع في مسار الإنتاج ربطاً بمعلومات عن نية قطر إطلاق مشروع كبير يحاكي شبكة «نتفليكس» العالمية. وأشعل إعلان الحبتور جبهة أخرى في لبنان بين صاحب قناة «المر تي في» ميشال غبريال المر وصاحب قناة «ال بي سي» بيار الضاهر، إذ عبّر المر عن استيائه من نية الحبتور التعاون مع غريمه الضاهر، وعن خشيته من أن يستقطب المشروع غالبية الكوادر المحترفة من قناته، ويعطّل استخدام استديوهاتها من قبل شركات الإنتاج الخاصة.



«حركة الجمهورية» إلى جانب الثنائي

بعدما أنهى عمله مع مؤسّسة الإنتربول العالمية، قرّر نائب رئيس الحكومة السابق الياس المر العودة إلى لبنان لإدارة النشاط السياسي والإعلامي والخدماتي الخاص بعائلته. وهو رغم ابتعاده عن المناصب بعدما ترك النيابة لنجله النائب ميشال المر، يداوم في «مبنى العمارة» حيث يعقد اجتماعات تمهيداً لإعلان حزب سياسي جديد باسم «حركة الجمهورية»، يتموضع سياسياً إلى جانب تحالف أمل وحزب الله والوزير السابق سليمان فرنجية، كما ينوي تفعيل عمل جريدة «الجمهورية» التابعة له.

جلسات سمر وتحقيقات صورية

أظهرت محاضر تحقيقات أجرتها النيابة العامة المالية مع نحو 20 من المصرفيين ومديري المصارف والمساهمين فيها حول هدرهم لأموال المودعين، أن الأسئلة الموحّدة وطريقة الاستجواب، تجعلان من التحقيقات أمراً شكلياً لزوم حفظ ماء وجه القضاء، إذ استغرقت التحقيقات مع هؤلاء وقتاً قصيراً جداً، ووُجّهت إليهم الأسئلة نفسها، واكتفى القاضي - المحقّق بإجابات عامة لا تفيد التحقيق. علماً أن المصرفيين رفضوا الكشف عن أسماء عملائهم بذريعة السرية المصرفية، وأقرّ بعضهم بإجراء تحويلات مالية بعد اندلاع الأزمة المالية، بحجة «أسباب تجارية» أو «ظروف قاهرة».



البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال خبراء عسكريون إن ما يجري في غزة خلال الساعات الماضية يقول إن جيش الاحتلال يوشك على الانهيار ولم يعد قادراً على القتال في ضوء عدد حالات التمرد التي استدعت الاستعاضة عن تقدم كتيبة مدرعات بقصف الطيران أو حالات الفرار التي بلغت نسبة غير مسبوقة وقاربت الـ 10% من كل الوحدات. وبالمقابل تحوّل الوحدات المقاتلة الى اكياس لحم تتعرض لنيران المقاومة، بينما ليس لدى جيش الاحتلال إلا سلاح الجو للقتل والتدمير بدلاً من تحقيق انتصار عسكري



خفايا



دعت قيادات أوروبية إلى عدم الإصغاء لدعوات الرئيس الفرنسي لعسكرة أوروبا في مواجهة روسيا على إيقاع الانهيار الأوكراني الآتي حتماً. وقالت اذا كان ماكرون واثقاً من القدرة العسكرية الفرنسية فقد كان عليه إثبات حضورها في مالي قبل أن يحاول توريط أوروبا في حرب خاسرة. ودعت القيادات الى الإصغاء لنصائح الرئيس الصيني بالإسراع الى إحياء تفاوض أوروبي روسي حول أوكرانيا ورفع اليد عن الأموال الروسية واإلغاء العقوبات على روسيا بمعزل عن الموقف الأميركي الذي تفصله عن روسيا آلاف الكيلومترات بينما روسيا في قلب البيت الأوروبي.

نداء الوطن: خفايا

علم أنّ زيارة مسؤول رفيع إلى دولة خليجية أتت بعد تبلّغه إشارات إيجابية بإمكانية المساعدة، معطوفة على دور ستلعبه هذه الدولة في المستقبل.

‎دخل سفير دولة غربية على خط الوساطة مع مرجع روحي بهدف التخفيف من حدّة الهجوم على منظمة إقليمية وشرح أهداف الخطوة التي اتخذتها المنظمة أخيراً تجاه لبنان.

يتوجّه المكتب الدولي للكرمة والنبيذ لوقف التعاون مع لبنان بعد تعليق مجلس الوزراء العمل بالقانون رقم 216 المتعلق بتنظيم إنتاج واستيراد النبيذ والذي ينص على إنشاء لجنة للقطاع لمراقبة المواصفات والمقاييس بالتنسيق مع المكتب المذكور.



اللواء: أسرار

لغز

يتخوَّف جهاز أمني من تراجع فعالية نظام الكاميرات الموزعة في بيروت بسبب العتمة في العديد من الشوارع المهمة، فضلاً عن غياب الصيانة اللازمة التي أدت إلى إزدياد الأعطال في الفترة الأخيرة!

همس

نقل وفد نواب المعارضة إلى واشنطن أجواء مناقضة لما طرحه نائب رئيس الحكومة في أحاديثه مع مسؤولين في البنك الدولي وصندوق النقد وآخرين في الإدارة الأميركية!