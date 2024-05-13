حسن فضل الله: لتعاون الحكومتين اللبنانية والسورية وتفاهم الدولتين على كيفية معالجة قضية النزوح

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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

شدد النائب حسن فضل الله على أن “معالجة ملف النازحين السوريين في لبنان لا تكون موسمية وردة فعل على أحداث معيّنة ونتيجة استفاقة متأخرة، بل من خلال مقاربة وطنية، وهو ما عملنا عليه منذ بداية الأزمة والحرب في سورية، بعيدًا عن المزايدات أو التحريض العنصري على النازحين السوريين، ولذلك كانت دعوتنا إلى تعاون الحكومتين اللبنانية والسورية وتفاهم الدولتين على كيفية المعالجة، وقمنا بخطوات عملية لإعادة النازحين إلى بلدهم.

وختم النائب فضل الله: “لدينا جلسة نيابية عامة لمناقشة هذا الموضوع، وسنقدِّم مقاربتنا الوطنية المستندة إلى مصلحة بلدنا وإلى القوانين الوطنية وإلى علاقة الأخوة التي تربط الشعبين والدولتين”.