قتيل ومفقودان..حادثة غرق في جبيل

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تعرض كل من ر. م. مواليد 2003، ج. ح. مواليد 2008، م.ج.، ج.خ.، م.ح.، أ.ح.، أ.ح.، ش.ك.، أ.م.، الى حادثة غرق أثناء ممارسة هواية السباحة، اليوم الأحد الساعة 5:00 ، في محلة جبيل، مقابل مشروع "plage des rois".

وقد عثر عناصر من الجيش على ج.ح. وتم نقله الى مستشفى سيدة ماريتيم في جبيل، لتلقي العلاج، حيث فارق الحياة.

وفي حين لا يزال كل من ش.ك. وأ.م. مفقودين الى هذا الوقت، نجا باقي الشباب من الغرق.

وما زال عناصر الجيش والدفاع المدني يعملون على العثور على المفقودَين الآخرين، ويواجهون صعوبة في عمليات البحث بسبب ارتفاع موج البحر.