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برق ورعد وتساقط حبات البرد.. إليكم طقس الايام المقبلة!

12
MAY
2024
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 توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الإثنين غائما الى غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض اضافي طفيف بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل كما تتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة تكون غزيرة أحيانا ومترافقة ببرق ورعد واحتمال تساقط حبات البرد كما تتساقط بعض الثلوج الخفيفة ابتداءا من ارتفاع 2400 متروما فوق وتبقى الرياح ناشطة فتصل في المناطق الشمالية لحدود ال 60كم/س.
وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: رعد وتساقط حبات البرد وتشكل السيول على بعض الطرقات ويستمر تأثيره حتى صباح الثلاثاء حيث ينحسر تدريجيا مع بعض التقلبات المحلية حتى بعد ظهر يوم الأربعاء وعودة درجات الحرارة للارتفاع حيث تعود الى معدلاتها الموسمية، ومن المتوقع ان تتأثر المنطقة بكتل هوائية حارة نسبيا نهاية الأسبوع المقبل تؤدي الى ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة.
ملاحظة: معدل درجات الحرارة  لشهرايار في بيروت بين 18 و 27، في طرابلس بين 17 26، وفي زحلة بين 13 و 27 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم الأحد: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب الكثيف أحيانا على المرتفعات كما تنشط الرياح، تتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة خلال النهار، تشتد غزارتها أحيانا اعتبارا من المساء وتكون مترافقة بحدوث برق ورعد واحتمال تساقط حبات البرد وتشكل السيول على بعض الطرقات بسبب بعض الخلايا الرعدية المنفردة كما تتساقط بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 2400 متر.
الإثنين:غائم الى غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض اضافي طفيف بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل كما تتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة تكون غزيرة أحيانا ومترافقة ببرق ورعد واحتمال تساقط حبات البرد كما تتساقط بعض الثلوج الخفيفة ابتداءا من ارتفاع 2400 متروما فوق وتبقى الرياح ناشطة فتصل في المناطق الشمالية لحدود ال 60كم/س.
الثلاثاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع في الداخل وعلى الجبال واحتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة صباحا خاصة في المناطق الشمالية كما تنشط الرياح أحيانا.
الأربعاء:غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة والتي تلامس معدلاتها الموسمية، يتوقع تساقط بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة في المناطق الجبلية ، يتحسن الطقس تدريجيا اعتبارا من المساء.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 21 الى 25 درجة، فوق الجبال من 14 الى 20 درجة، في الداخل من 13 الى 24 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 20 و 35 كم/س.

- الانقشاع: متوسط، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب وغزارة الأمطار خلال الليل.

- الرطوبة النسبية على الساحل:بين % 70و % 90.

- حال البحر: مائج. حرارة سطح الماء:  22 درجة.

- الضغط الجوي:  759 ملم زئبق .

- ساعة شروق الشمس: 05,40    ساعة غروب الشمس: 19,29 .

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