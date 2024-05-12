خاص: هل سيعقد لقاء قريب بين رئيسي الحكومتين اللبنانية والسورية؟ (حسان الحسن)

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لفتت مصادر رسمية معنية بالعلاقات الثنائية اللبنانية- السورية الى أن "الجهات المتابعة لملف هذه العلاقات ونتظيم اللقاءات الرئاسية والحكومية بين لبنان وسورية، لم تتبلغ أي قرارٍ أو دعوةٍ لعقد لقاءٍ على المستوى الوزاري بين ممثلين عن حكومتي البلدين حتى الساعة.



وألمح مرجع معني بالعلاقات المذكورة إلى "إمكان عقدٍ لقاءٍ بين وزيري خارجية البلدين في العاصمة البحرينية المنامة، على هامش الاجتماعات التحضيرية لأعمال القمة العربية العادية الـ33 التي تستضيفها البحرين في 16 من الشهر الجاري"، نافيًا علمه بالمعلومات الواردة في بعض وسائل الإعلام التي تتحدث عن "عقد لقاءٍ على مستوى رئيسي الحكومتين اللبنانية والسورية على هامش إنعقاد "القمة". غير أن المرجع لم يجزم بعدم إمكان إنعقاد اللقاء المذكور أخيرًا.