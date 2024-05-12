النائب شربل مارون يلتقي ابنة رئيس نيجيريا خلال زيارته الى افريقيا‎

من ضمن زيارته لدولة نيجيريا قام النائب شربل مارون بزيارة لإبنة رئيس جمهورية نيجيريا السيدة Folashade bola tinibu

“the Iyaloja of Lagos “

حيث تم خلال الزيارة مناقشة مجموعة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، خاصة تلك التي تتعلق بالجالية اللبنانية في نيجيريا وتعزيز العلاقات بين البلدين.

وقد تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية دور الجالية اللبنانية في بناء الجسور الثقافية والاقتصادية بين البلدين، وتبادل الخبرات والفرص التجارية.

تأتي هذه الزيارة في سياق جهود تعزيز التعاون الثنائي بين لبنان ونيجيريا، وتعزيز العلاقات الودية والتعاون المثمر بين البلدين في مختلف المجالات.