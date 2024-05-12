أرسلان: التّواصل والتّنسيق مع دمشق وحده الكفيل للبدء بحلّ أزمة النازحين السوريين

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الوطن السورية: بينما أكد رئيس الحزب الدّيمقراطي اللّبناني طلال أرسلان أن «التّواصل المباشر والتّنسيق بين لبنان وسورية بالأطر الرّسميّة والجدّيّة، وحده كفيل للبدء بحلّها، دعا وزير المهجرين عصام شرف الدين، رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي لمناقشة الحل النهائي لملف النازحين السوريين في دمشق، مؤكداً أنه «سيرفض «الهبة المالية الأوروبية» التي أعلن عنها مؤخراً إذا كانت مشروطة بإبقاء هؤلاء النازحين في بلاده.

ورأى أرسلان، في تصريح أمس، أن «كلّ من يعتبر أنه بمواقفه ومزايداته اليوم أو بتواصله مع الشّرق والغرب بإمكانه حلّ ملف عودة النازحين (السوريين)، فهو إما واهم أو يتقصّد إيهام النّاس بأمر لن يحصل».



وأكد أرسلان، أن التّواصل المباشر والتّنسيق بين الدّولتين اللّبنانيّة والسّوريّة والحكومتين بالأطر الرّسميّة والجدّيّة، وحده كفيل للبدء بحلّ هذه الأزمة، وأن تنفيذ الخطّة الشّاملة الّتي أعدّها وزراء حزبه وأقرّتها حكومة حسان دياب السابقة، السّبيل الوحيد للحل»، مضيفاً: «أوقفوا المتاجرة بملف وجودي، واعملوا ولو مرّة وفق المصلحة الوطنيّة العليا، والرّشاوى الدّوليّة مخجلة بصورتها ومضمونها».