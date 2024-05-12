عناوين الصحف ليوم الأحد 12 أيار 2024

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النهار: المساعي المتواصلة لجلسة "مجدية"... هل تنجح؟



الديار: الجنوب مرشح لجولات تصعيد وحزب الله: مستعدون للرد بكل المستويات

الملف الرئاسي: لا انفراج قريبا واللجنة الخماسية تنتظر اجتماع 65 نائباً

بري يسعى لموقف موحد من ملف النازحين في جلسة الاربعاء ومسودة من 7 بنود



الأنباء الكويتية: بري وميقاتي يحضّران للجلسة النيابية العامة.. وضابط متقاعد تحدث عن إصرار إسرائيل و«الحزب» على تحقيق أهدافهما

يونيو «مفصلي» لانتخاب رئيس تحت طائلة العودة إلى «اتفاق الدوحة»



الشرق الأوسط السعودية: مفوض «الأونروا»: ادعاء وجود مناطق آمنة في رفح «كاذب ومضلل»



الوطن السورية: مراد لـ«الوطن»: استقبال طلبات الترشيح يبدأ من اليوم التالي من نشر المرسوم في الجريدة الرسمية ويستمر سبعة أيام … مرسوم لإجراء انتخابات مجلس الشعب في الخامس عشر من تموز القادم