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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

اكد مصدر سياسي مطلع لـ «الديار» امس ان ما يحكى عن تحريك قريب ومرتقب للملف الرئاسي هو مجرد تكهنات لا تستند الى اية معطيات جدية.

وقال « لا انفراج قريبا للملف الرئاسي، وان محاولات فصل مساره عن حرب غزة لم تنجح حتى الان. وكل ما يجري من الخارج لا يعدو كونه إعطاء نصائح بهذا الخصوص».

ونقل مصادر مطلعة عن الرئيس بري امس تكراره انه لا يرى ان هناك اية موانع تمنع اللبنانيين من التوافق لانتخاب رئيس الجمهورية بمعزل عن مصير حرب غزة، وانه كان اول من دعا الى عدم ربط الملف الرئاسي بحرب غزة.

وجدد التاكيد ان لا مناص من الجلوس الى طاولة حوار او تشاور او نقاش، مهما اختلفت التوصيفات، لتحقيق الهدف وهو انتخاب الرئيس.

وفي شان تحرك اللجنة الخماسية قالت مصادر مطلعة للديار ان اللجنة ستستانف مسعاها على ضوء تزود السفراء في لبنان بتوجيهات جديدة من دولهم، لكن لا يوجد معطيات جديدة حول برنامجها وما ستطرحه.

واضافت ان الثابت حتى الان هو انها ستعمل على تسهيل وتعبيد الطريق امام الحوار او التشاور بين الاطراف والكتل في سبيل فتح المجال لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية.