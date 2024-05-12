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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

قال مصدر نيابي بارز في المعارضة لـ «الديار: «ان الكلام عن هبة اوروبية للبنان هو في غير محله، لانه تبين انها حزمة مساعدات مالية لاربع سنوات مقبلة مثلما كان يحصل في السنوات الماضية كل عام بتقديم مساعدة سنوية حوالى ٢٥٠مليون دولار.

واضاف» علينا ان نستفيد من جلسة الاربعاء ليكون هناك اجماع او شبه اجماع من المجلس على موقف موحد تجاه هذه القضية الوطنية لتحفيز الحكومة على السير بخطة حازمة لاعادة السوريين الى بلدهم».

وعما اذا كان يتوقع صدور خارطة طريق من المجلس للحكومة للتعاطي مع ملف النازحين قال المصدر: "ليس المطلوب خارطة طريق بل خطة تنفيذية لترحيل السوريين الموجودين في لبنان بصورة غير شرعية" .