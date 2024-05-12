بري يسعى لموقف موحد من ملف النازحين

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

يبرز ملف النازحين السوريين الضاغط بقوة في ضوء التداعيات الكبيرة والمتفاقمة التي احدثها ويحدثها على لبنان.

وعلى وقع الدعوات المتعاظمة لمعالجة هذا الملف على اساس اعادة النازحين الى سوريا يعقد مجلس النواب الاربعاء جلسة عامة لمناقشة هذا الملف واتخاذ موقف يتجاوز ما اثير حول حزمة المساعدة المالية او هبة المليار يورو التي اعلنت عنها رئيسة المفوضية الاوروبية اورسولا فان ديرلاين خلال زيارتها والرئيس القبرصي الى لبنان مؤخرا.

وعلم انه في ظل الاجماع اللبناني الذي ظهر على وجوب حل هذا الملف واعادة النازحين السوريين الى سوريا، تكثفت الاتصالات والتحركات غير المعلنة بين الكتل من اجل الخروج من الجلسة بموقف وطني موحد يترجم هذا الاجماع.

بري يجند الطاقاتللاجماع على موقف موحد

ووفقا للمعلومات المتوافرة لـ «الديار» فان الرئيس نبيه بري اكد امام زاره على اهمية صدور موقف موحد حيال هذه القضية الوطنية. واكد ايضا انه حريص على نجاح الجلسة والخروج «بموقف وطني بالاجماع حول معالجة ازمة النزوح السوري والتاكيد والعمل لاعادتهم الى سوريا»،

وقال انه سيقوم بكل جهد للخروج بهذا الموقف الموحد ولن يترك الجلسة تدخل في متاهات تبعدنا عن الهدف الوطني الواحد تجاه هذه القضية.

مهمة خليل واتصالات الكتل

ولهذه الغاية علمت «الديار» ايضا ان الرئيس بري كلف معاونه السياسي النائب علي حسن خليل بالتواصل والبحث مع الكتل النيابية سعيا للاتفاق على مسودة الموقف الذي يتوقع ان يصدر عن مجلس النواب في الجلسة المرتقبة.

وتضيف المعلومات ان هذه الاتصالات واللقاءات تشمل الكتل النيابية على اختلافها، وان التواصل يشارك فيه نواب من كتل اساسية منهم النائب جورج عدوان عن تكتل الجمهورية القوية وسليم عون وغسان وجورج عطالله من تكتل لبنان القوي ووائل ابوفاعور وهادي ابو الحسن من كتلة اللقاء الديمقراطي واخرين من كتل اخرى.

ممنوع فشل الجلسة

ومن المنتظر ان تتكثف الاتصالات واللقاءات غدا وبعد الغد للتوصل الى اتفاق حول صيغة الموقف الموحد من ملف النازحين السوريين. وقال مصدر نيابي يشارك في هذه الاتصالات لـ «الديار» امس ان الاجواء ايجابية ومشجعة، وانه متفائل بالتوصل الى اتفاق حول الصيغة التي سيخرج بها المجلس يوم الاربعاء، والتي تتجاوز مسألة الهبة الاوروبية الى ملف النازحين بمجمله.

واضاف ان هناك تقدما في اتجاه الاتفاق على ما ســيصدر عن المجلس، وهناك نقاط يجري البحث في صياغتها والنوايا حسنة.

وقال ان الفشل ممنوع، لافتا الى ان الجلسة ستكون حاشدة بمشاركة الجميع، وسيتخللها مداخلات ونقاشات لا سيما حول موضوع الهبة، لكنها ستنتهي باقرار موقف او قرار يصدر عن المجلس بالاجماع او بالتصويت بالاكثرية.