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حمية تفقد أعمال تأهيل طرق البقاع الغربي بحضور نواب المنطقة

11
MAY
2024
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جال وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه، متفقدا أعمال تأهيل طرق البقاع الغربي، في بلدات جب جنين، صغبين، مشغرة، عيتنيت، عين زبدة والخيارة، وسبق الجولة اجتماع في بلدية جب جنين بحضور نواب البقاع الغربي قبلان قبلان، ياسين ياسين وغسان سكاف، رؤساء بلديات واتحادات بلديات البقاع الغربي.

حميه

وأكد الوزير حميه "أهمية البدء بالطريق الرئيسية والأساسية، وهي طريق صغبين عيتنيت بطول ٨ كلم ونصف الكيلومتر، هذه الطريق لم تكن ملحوظة بمشروع البنك الدولي، ولكن بعد الكشف أدرجت على جدول مجلس الوزراء عام ٢٠١٩، بعدما وجدنا غبنا كبيرا بالنسبة لطرق البقاع الغربي، تم اتخاذ قرار في مجلس الوزراء عام ٢٠٢٢ في جلسة للحكومة وأصبح الحلم حقيقة والورش شغالة على طول الطريق بطول ٨ كلم ونصف الكيلومتر، ٩٠ بالمئة منه تأهيل و١٠ بالمئة صيانة".

واضاف: "هناك بعض الطرق تحتاج لصيانة، وعملنا بالتعاون مع مجلس الوزراء على تسمية بعض الطرق ذات الكثافة السكانية والدراسات على الورق أصبحت حقيقة، ونحن بصدد إعداد ملفات في البقاع الغربي، لاسيما الطرق الرئيسية التي تربط بلدات البقاع الغربي بالطرق الداخلية، وسنشارك البلديات بالعمل ونطمح لتحقيق ٦٠ بالمئة من هذه الطرق، ومهما حققنا نعتبر ذلك إنجازا كبيرا".

ولفت حميه الى أن "طريق ضهر البيدر طريق دولية بالنسبة الى الوصول إلى العمق العربي، هذه الطريق لم تشهد صيانة منذ عشر سنوات، وهي تربط مناطق البقاع بالعاصمة. الاسبوع المقبل ننتهي من اعداد دفتر الشروط ودفتر هيئة الشراء لصيانة الطريق من الحازمية مرورا بضهر البيدر، عاليه شتورا المصنع، ونقوم بصيانتها إلى مرج وراشيا من أجل تأمين صيانة كاملة، كذلك نقوم بصيانة انهيارات التربة، وكما تعرفون الطريق واقعة على فالق فالوغا. لا نريد القيام بصيانة متسرعة ونحتاج لقياس التربة. وبالنسبة الى طريق نفق بيروت ضهر البيدر، بدأت بالخطوات العملية، وبعد التواصل مع مجلس الإنماء والاعمار تم طرح الاعلان على منصة الشراء العام من قبل مجلس الإنماء والاعمار الاستشاريين الذين يبدون رغبة بالمشاركة وبإعداد الجدوى الاقتصادية والمالية وفض العروض سيتم في ٦ حزيران عام ٢٠٢٤، وعندما يكون لدينا خطة واضحة وخطوة عملية وتمويل الاستشاري الذي يقوم بإعداد الدراسة، والتمويل مؤمن، والدراية الآن من اين سيبدأ الطريق في منطقة الخروح والانتهاء وبناء على العمل الفني نبدأ عملنا".

وأكد "وقوفه إلى جانب البلديات على الموجة نفسها من أجل مصلحة الناس، وان شاء الله نستطيع اكمال الملفات المعدة من أجل تلزيمها، على أمل أن تكمل رئاسة الجمهورية والحكومة الجديدة اعمالها في العام ٢٠٢٥".

قبلان

وشكر النائب قبلان للوزير حمية "بذل جهوده بالنسبة لنفق بيروت صهر البيدر الذي يشكل عمود الاقتصاد والنهوض الاقتصادي بالبلد من الهرمل إلى راشيا، بما يضع المنطقة على سكة التنمية، ونأمل من الوزير حميه ألا يتراجع أمام العقبات"، مشددا على "متابعة اعمال تنفيذ طريق صغبين بالمراقبة والمتابعة لعمل المتعهدين".

ياسين

وكانت كلمة للنائب ياسين قال فيها: "بالامس كان افتتاح مركز للسجل العقاري، واليوم طريق صغبين، وغدا طريق ضهر البيدر، ومنذ مدة تواصلنا مع وزارة الأشغال العامة ووظيفتنا هي مراقبة الأشغال العامة، وسنعمل على متابعة سير العمل، وهكذا تبنى الدولة بالمواطنة والمتابعة ونفق ضهر البدر أساسي للبقاع".

سكاف

بدوره، شدد النائب سكاف على "سلامة الطرق، وهي أمانة في أعناقنا، ومن يتعاطى الشأن الطبي يعرف قيمة وأهمية الطرق بالنسبة الى حوادث السير والاصابات الناتجة من عدم الإنارة، وبالنسبة الى طريق ضهر البيدر نحن بانتظار التنفيذ".

 

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