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"تحالف متحدون": جلسة استجواب للمدّعى عليهم في شكوى مكب طرابلس في ١١حزيران

11
MAY
2024
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أفاد "تحالف متحدون" بأن محاميه "تبلغوا أمس موعد جلسة مخصصة لاستجواب المدّعى عليهم في دعوى التحالف وشركائه المسجلة برقم ٥٢٠/٢٠٢٢ بخصوص مكب نفايات طرابلس، حدّدتها قاضية التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصّار في ١١ حزيران المقبل".

وقال: "جرى تحديد موعد الجلسة هذا بعد رد الهيئة الاتهامية في الشمال ومحكمة التمييز الجزائية جميع طعون المدّعى عليهم بقرار رد دفوعهم الشكلية والتي كان آخرها الطعن التمييزي للمدعى عليه أنطوان أزعور المفوض بالتوقيع عن شركة باتكو (BATCO) المتعهدة معالجة نفايات المكب، بحيث سيتم استجواب أزعور ورفاقه، أحمد قمرالدين المعيّن حارساً قضائياً على المكب وسط مخالفات بالغة لأصول الحراسة القضائية، مجلس الإنماء والإعمار ورئيسه نبيل الجسر اللذين لا يأبهان لدور القضاء في إجراءات تلزيم المكب حالياً ضرباً للأصول وسط فسادٍ مستفحل بالتواطؤ مع وزارة البيئة، شركة دار الهندسة - نزيه طالب وشركاه وجميل طالب والتي يتواطأ ممثلها ربيع عسيران مع المجلس والوزارة المذكورَين لوضع اليد على هبة الصندوق الكويتي للتنمية بقيمة خمسة ملايين دولار بمعزل عن صحّة وبيئة أهل طرابلس، أنطوان معوشي وشركة ليبان كونسولت، شركة AMB والمفوّضَين بالتوقيع عنها رانيا وفادي أبو مصلح والتي كان لها دور مريب في اختفاء تجهيزات معمل فرز النفايات في المنية بعد الاستحصال على هبة إضافية من منظمة Mercy Corps قبل أن تنسحب من عقد التلزيم إثر تقدّم محامي التحالف بشكواهم بهذا الخصوص، بحيث تنعقد جلسة استجواب ثانية في ١٤ الحالي".

وختم: "أمام ما يتعرّض له أهل طرابلس والمنية والشمال من افتئات مجحف على صحّتهم وبيئتهم، وسط مؤسسات الدولة المنحلّة التي لم يبقَ منها والحال هذه سوى مسؤولون ومتعهدون جلّ همهم التواطؤ والسمسرة على حساب حياة الناس، يتطلّع أهل المدينة والشمال بأملٍ إلى الدور الذي يمكن للقضاء عن طريق القاضية نصّار أن يلعبه في هذا المضمار، بموازاة بذل تحالف متحدون كل جهد ممكن بغية الانتقال إلى مرحلة الحلول الحقيقية لأزمة النفايات على قاعدة "الملوّث يدفع" من خلال محطة ثالثة هذا الأربعاء ١٥ من الحالي في مركز رشيد كرامي الثقافي البلدي – قصر نوفل تُعنى بإصدار نتائج مناقشات واستبيانات "الطاولة المستديرة" في مؤتمر صحافي علمي متخصص".

 

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