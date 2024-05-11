اتصالٌ من وزيرة خارجية كندا الى بو حبيب!

A + A -

تلقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا من وزيرة خارجية كندا ميلاني جولي وضعته فيه في اهداف زيارتها المرتقبة الأسبوع المقبل الى لبنان حيث سيتعذر على الوزير بوحبيب لقاءها في بيروت، بداعي مشاركته في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية في البحرين.



وتداول الوزيران بآخر مستجدات الوضع في الجنوب، وكيفية المساعدة على التهدئة، وخفض التصعيد، واعادة الاستقرار.



كما شكر بوحبيب جولي على المساعدات الكندية المقدمة للبنان، آملا بإستمرار وزيادة الدعم الكندي في المجالات التنموية.