شرف الدين: سنطالب بوضع 15 ألف نازح سوري على قوارب وترحيلهم بشكل شرعي إلى كندا وأميركا!

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صرح وزير المهجرين في حكومة تصريف الاعمال، عصام شرف الدين، اليوم السبت، بانه، "توجهت إلى ميقاتي بمطالب عدة وأهمها طلب رفع الحصار الجائر عن سوريا لأنه العائق الأساسي بوجه العودة إلى ديارهم".



واعتبر، في حديث لـ"صوت كل لبنان"، انه "لليوم لم تتوضح الرؤية بالنسبة إلى الهبة المالية وميقاتي يقول أنه لا يعرف إذا كانت تعود ومرتبطة ببقاء الوجود السوري أو تكون ضمن الإصلاحات أو الدعم المقدم إلى الجيش".



واوضح شرف الدين، "سنطالب المجتمع الدولي بتنظيم رحلات بحرية شرعية للنازحين ووضع 15 الف نازح سوري على قوارب وترحيلهم بشكل شرعي إلى كندا وأميركا والاقتصاد اللبناني مستنزف بسبب اللاجئين السوريين".