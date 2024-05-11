أرسلان: الرشاوى الدولية مخجلة!

A + A -

كتب رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" طلال أرسلان عبر منصة "إكس": "كل من يعتبر أنّه بمواقفه ومزايداته اليوم أو بتواصله مع الشرق والغرب بإمكانه حلّ ملف عودة النازحين، فهو إمّا واهم أو يتقصّد إيهام الناس بأمر لن يحصل. التواصل المباشر والتنسيق بين الدولتين اللبنانية والسورية والحكومتين بالأطر الرسمية والجدية، وحده كفيل للبدء بحل هذه الأزمة، وتنفيذ الخطّة الشاملة التي أعدها وزراء الحزب الديمقراطي وأقرتها حكومة الرئيس دياب السبيل الوحيد للحل. أوقفوا المتاجرة بملف وجودي واعملوا ولو لمرّة وفق المصلحة الوطنية العليا، والرشاوى الدولية مخجلة بصورتها ومضمونها".