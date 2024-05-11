جبهة الجنوب.. لا يمكن افتراض مفاعيل آنية لأي حل سياسي!

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اشار ديبلوماسي غربي، في معرض تقييمه للحراك الفرنسي المتجدد، في حديث لـ«الجمهورية» إلى انه لا يعوّل على أيّ مشروع لحل سياسي على جبهة جنوب لبنان، لا يبدو مُنسقاً بصورة كاملة مع الجانب الاميركي، وقد تبدو فرنسا راغبة في الحضور بفعالية وزخم على المسرح، وبلوغ حل، الا انها لا تملك أحادية القرار في هذا الامر، والجميع يعلم ان الولايات المتحدة هي أكثر المعنيين المباشرين ببلوغ هذا الحل وصياغة تسوية سياسية لوقف المواجهات القائمة.

ونقل عن الديبلوماسي الغربي قوله: كل المستويات الدولية مع وقفٍ فوري للعمليات العسكرية على جبهة جنوب لبنان، وثمة ضوابط حثيثة فُرضت لمنع انزلاق هذه الجبهة الى مواجهات واسعة. ولكن كلنا نرى أنّ «حزب الله» ربط جبهة جنوب لبنان بشكل مباشر بالعمليات الحربية في غزة، ما يعني بصورة دقيقة أن طرح أي مشروع لحل سياسي حالياً، أياً كان مصدره، لا يمكن افتراض مفاعيل آنية له، حيث انه سيصطدم تلقائياً بالمواجهات العسكرية المتواصلة، وسيتعثّر حتماً، خصوصاً أن المعني باستمرار هذه المواجهات هو «حزب الله» الذي يمارس تصلّباً واضحاً إزاء أي طرح، وما زال يعلن أنه ليس في وارد القبول بالبحث في أي تسوية او أي حل سياسي لمنطقة الحدود الجنوبية للبنان قبل انتهاء الحرب في غزة.