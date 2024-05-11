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قالت النهار:

التطورات الميدانية جنوبا فحافظت على نسبة عالية من التصعيد اذ أغار الطيران الحربي الاسرائيلي على بلدتي كفركلا وبليدا قضاء مرجعيون. كما استهدفت مدفعية الجيش السرائيلي وادي العصافير في مدينة الخيام، ومنطقة اللبونة – الناقورة. كما نفذ الطيران المسير غارة بالقرب من محطةMTC في بلدة طيرحرفا مستهدفا المنطقة بصاروخين ما ادى الى سقوط شهيدين، واصابة اخرين بجروح. الشهيد الأول عنصر من الدفاع المدني في كشافة الرسالة الإسلامية هو غالب حسين الحاج من بلدة شيحين، اما الثاني فهو فني من شركة “باور تيك” المتعهدة باعمال الصيانة في شركة .mtc touch وكان فريق العمال المشترك من شركتي «أوجيرو» و«تاتش» كان قد حصل على إذن مسبق من «اليونيفيل» للحضور إلى طيرحرفا وإجراء الصيانة لأعمدة الإرسال. وافادت وسائل إعلام إسرائيلية عن إطلاق صاروخين مضادين للدروع من لبنان في اتجاه الجليل الأعلى مشيرة الى اندلاع حريق إثر إطلاق صواريخ مضادة للدروع من لبنان”.كما تعرضت أطراف بلدات مروحين والضهيرة وعيتا الشعب لقصف مدفعي.

وردا على الغارات الإسرائيلية اعلن “حزب الله” انه قصف مستوطنة كريات شمونة بصلية من صواريخ الكاتيوشا كما قصف ثكنة يفتاح بالأسلحة الصاروخية وراجمة فلق ومن ثم قصف قاعدة خربة ماعر ومرابض مدفعيتها .

وأفادت تقارير إعلامية ان الجيش الإسرائيلي اجرى سلسلة تمارين على الحدود الشمالية هذا الأسبوع “للتعامل مع مختلف سيناريوهات القتال” وسط مخاوف من انفجار الوضع على جبهة لبنان. وتستمر قيادة المنطقة الشمالية للجيش الإسرائيلي في رفع الاستعداد والجاهزية للتعامل مع مختلف سيناريوهات القتال على الحدود اللبنانية.