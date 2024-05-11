عناوين الصحف ليوم السبت 11 أيار 2024

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الأخبار

ـ رفح تُخرج «دبابيرها»

ـ رسالة سورية للبنان: مؤتمر بروكسيل منصة للهجوم على دمشق

ـ مزارع شبعا والقرى السبع السليبة: صيف وشتاء تحت احتلال واحد

ـ بلد الحقوق المنهوبة

البناء

ـ ملاحم المقاومة في غزة تحصد عشرات الإصابات بين قتيل وجريح في رفح

ـ الأمم المتحدة تقرّر بـ 143 صوتاً مقابل 9 منح فلسطين العضويّة الكاملة

ـ كريات شمونة تحترق بصواريخ المقاومة رداً على الغارات على المدنيّين

الجمهورية

ـ جلسة النازحين مفخخة بالمزايدات

ـ هل سيُترك ميقاتي في المواجهة وحيدًا؟!

ـ «صيف ساخن» غزاوي ولبناني؟

ـ اشتمونا ولكن لا تحاسبونا

ـ جيوبوليتيك الطاقة والنزاع في جنوب القوقاز

ـ الأمم المتحدة تتحدث عن نزوح كبير من رفح

اللواء

ـ كريات شمونة تحترق.. و«الثنائي» يجنح للوساطة الأميركية

ـ «هبة المليار» معلَّقة على شروط.. وميقاتي يراجع أوراقه قبل الجلسة

ـ 143 دولة تُمزّق «خارطة الاحتلال» لفلسطين

ـ «اليوم التالي» في قمة البحرين.. والكابينت "لتوسيع محسوب" لاجتياح رفح