عناوين الصحف ليوم السبت 11 أيار 2024

الأخبار
ـ رفح تُخرج «دبابيرها»
ـ رسالة سورية للبنان: مؤتمر بروكسيل منصة للهجوم على دمشق
ـ مزارع شبعا والقرى السبع السليبة: صيف وشتاء تحت احتلال واحد
ـ بلد الحقوق المنهوبة
البناء
ـ ملاحم المقاومة في غزة تحصد عشرات الإصابات بين قتيل وجريح في رفح
ـ الأمم المتحدة تقرّر بـ 143 صوتاً مقابل 9 منح فلسطين العضويّة الكاملة
ـ كريات شمونة تحترق بصواريخ المقاومة رداً على الغارات على المدنيّين
الجمهورية
ـ جلسة النازحين مفخخة بالمزايدات
ـ هل سيُترك ميقاتي في المواجهة وحيدًا؟!
ـ «صيف ساخن» غزاوي ولبناني؟
ـ اشتمونا ولكن لا تحاسبونا
ـ جيوبوليتيك الطاقة والنزاع في جنوب القوقاز
ـ الأمم المتحدة تتحدث عن نزوح كبير من رفح
اللواء
ـ كريات شمونة تحترق.. و«الثنائي» يجنح للوساطة الأميركية
ـ «هبة المليار» معلَّقة على شروط.. وميقاتي يراجع أوراقه قبل الجلسة
ـ 143 دولة تُمزّق «خارطة الاحتلال» لفلسطين
ـ «اليوم التالي» في قمة البحرين.. والكابينت "لتوسيع محسوب" لاجتياح رفح