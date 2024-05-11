أسرار الصحف ليوم السبت 11 أيار 2024

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البناء

يقول معلقون عسكريون في كيان الاحتلال إن نسبة التدمير في مستوطنات المطلة والمنارة وكريات شمونة وحرص حزب الله على القيام بتدمير منظم يومياً لمواقع الاحتلال في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا كل يوم تمنح المقاومة نقطة تفوق على جيش الاحتلال في مجال التقدم البري في حال توسّع الحرب، حيث يستطيع الاختيار بين جبهة المزارع وجبهة إصبع الجليل وجبهة القرى السبع كجبهة للعبور.



قال مصدر فلسطيني متابع لمسار المفاوضات إن التخلي الأميركي عن تحمل المسؤولية بالحد الأدنى لموجبات الوساطة بإعلان تحميل الجانب الإسرائيلي مسؤولية إفشال مسار التفاوض بسبب رفض عرض الوسطاء بعدما كان الأميركي يقول إن هناك عرضاً سخياً على حماس قبوله، لكنه تلعثم عندما صار المطلوب منه قول الشيء نفسه عن الكيان. وبعد بدء معركة رفح دون أن تصدر أي إدانة لها من الجانب الأميركي، رغم صخب وقف إعلامي لإرسال الأسلحة ما يجبر الجانب الفلسطيني لدى العودة للمفاوضات لاحقاً تغيير شروطه لجهة ربط أي تسليم لأي أسير بإعلان الوقف النهائيّ للحرب وبدء الانسحاب الشامل وفك الحصار خلال المرحلة الأولى.

الجمهورية

ـ أحيت إحدى المؤسسات الرسمية العمل بإجراءات سابقة كانت قد جمدت لفترة من أجل معالجة ملف حسّاس.

ـ مرجع روحي كبير أوصل للمسؤولين المعنيين رسالة تتضمن إستياءه الشديد من استهدافات لكبار موظفين من طائفته.

ـ زادت المواقف تباعداً بين فريقين سياسيين بعدما كانت متقاربة إلى أبعد الحدود، ما يزيد من عزلة أحدهما.

اللواء



فوجئ بعض المسؤولين الأميركيين الذين إلتقاهم وفد المعارضة النيابية في واشنطن بجدية المعلومات الصادمة التي عرضها الوفد اللبناني حول مستوى التردي الذي بلغته الأوضاع المالية والأمنية في الفترة الأخيرة!



يعدّد حزبي حليف «للممانعة» التقديمات والخدمات التي قدَّمها حزب بارز لرئيس تيار متباعد حالياً من دون أن يلمس أي مبادرة وفاء!



يجزم مقربون من مرشح رئاسي أن وقف الحرب في غزة سيفتح الباب على مصراعيه رئاسياً، لإيصال مرشح معروف ومدعوم بقوة.