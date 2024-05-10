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تزامنا مع "رالي الربيع"... تدابير سير يومي السبت والأحد

10
MAY
2024
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، اليوم الجمعة، بيان جاء فيه: "ينظم النّادي اللّبناني للسّيّارات والسّياحة "رالي الربيع الـ 39"، وذلك يومي السبت والأحد 11 و 12-5-2024 على ست مراحل: يوم السبت: 11-5-2024: المرحلة الخاصّة الأولى الاستعراضيّة للسّرعة 2.52 كلم (الكسليك – جونيه داخل النّادي اللبناني للسّيّارات والسّياحة):
تقام هذه المرحلّة داخل النّادي، الذي يُقفل أبوابه اعتباراً من السّاعة 12:00 ظهراً لغاية السّاعة 22:00".

وأضاف البلاغ، "يوم الأحد: 12-5-2024: المرحلة الخاصّة الثانية، والرابعة للسّرعة 14.72 كلم (نهر إبراهيم – أدونيس - مشّان) سيتمّ منع مرور السّيّارات ما بين الأوقات التّالية: من السّاعة 7:08 إلى السّاعة 9:38، ومن السّاعة 10:28 الى السّاعة 12:58، على طول مسار المرحلتين المذكورتين اللّتين تنطلقان من نهر إبراهيم (بعد مفرق بزجل، قبل جسر شركة الكهرباء)، نحو مفرق يحشوش، مروراً بجانب النّهر والاستراحات، صعوداً باتجاه أدونيس، ومن ثم يميناً نحو مشّان، وصولاً إلى طريق عام قرطبا".

وتابع، "المرحلة الاستعراضية الخاصّة الثّالثة والخامسة والسّادسة 21.30 كلم (حبوب - بنتاعل) سيتمّ منع مرور السّيّارات ما بين الأوقات التّالية: من السّاعة 8:01 لغاية السّاعة 10:31، ومن السّاعة 11.21 لغاية السّاعة 13:51، ومن السّاعة 13:58 لغاية السّاعة 16:28".


وأشار البلاغ الى ان "لذلك، سيتم منع المرور على الطرقات آنفة الذِّكر، في الأوقات المحدّدة أعلاه، على أن يُعاد فتح الطّرقات بعد مرور آخر المتسابقين".

وختم، "يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وبلافتات السّير الموضوعة في المكان، حفاظاً على السّلامة العامّة وتسهيلاً لحركة المرور".

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