هيئة أبوجا-نيجيريا في التيار الوطني الحر- زيارة للنائب شربل مارون‎ (بالصور)

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اقامت هيئة أبوجا-نيجيريا في التيار الوطني الحر

برئاسة المنسّق المهندس خالد شمعون وحضور خادم الرعيّة الأب بيو مروان عون عشاء تكريمياً لعضو تكتل لبنان القوي النائب شربل مارون لمناسبة زيارته ابوجا ولقائه الجالية اللبنانية وهيئة التيار.

النائب مارون القى كلمة شدد فيها على الدور الفعال للانتشار الى جانب الدور المناضل الذي يستمر التيار بقيادته مذكراً بمواقفه من النزوح من اليوم الاول واستمراره حتى اليوم بتحركات ومواقف في مجلس النواب داعياً الجميع لملاقاته لحماية لبنان من تداعياته وحفاظاً على وجود اللبنانيين وبقائهم في ارضهم.كما لفت الى استمرار التيار في التصدي للفساد وعدم السكوت عنه.

كما كانت كلمة للمنسق شمعون الذي قدم مع اعضاء الهيئة درعاً تكريمياً للنائب مارون عربون شكر وامتنان على جهوده.